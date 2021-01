Manchester United, Golden Boy Rashford: l’asso dei Red Devils vale più di Mbappè e Haaland

Il valore di Marcus Rashford schizza alle stelle.

150 milioni di sterline. Questo il clamoroso prezzo che – a detta dei sondaggi effettuati dal CIES Football Observatory – renderebbe il giovane centravanti del Manchester United il giocatore più prezioso al mondo. Un primato certamente non indifferente, considerate le cifre che sempre più frequentemente circolano sul mercato. Un’analisi che tiene conto, non solo delle prestazioni sul campo dei singoli calciatori, ma anche delle situazioni contrattuali, fisiche e di tutte le dinamiche economiche interne del club di appartenenza. Rashford – in tal senso – è proprio la massima espressione dell’evidente ascesa dei Red Devils in questo inizio di stagione, condivisori del primato in Premier League insieme al Liverpool.

Proprio in casa Reds si colloca un altro dei beniamini di questa speciale classifica. Trent Alexander Arnold – con un valore complessivo di 137 milioni di sterline – fa compagnia all’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland, con il norvegese che tuttavia stacca il terzino britannico di appena 300 mila sterline collocandosi così subito dietro Rashford. Al quinto posto, invece, il fenomeno del PSG Kylian Mbappè, con il suo valore che – a causa della scadenza contrattuale prevista tra 18 mesi – crolla in maniera piuttosto evidente. Il centravanti francese viene così valutato ben 135 milioni, subito dietro a Bruno Fernandes che stacca l’attaccante parigino di sole 100 mila sterline.