Manchester United, clamoroso Cavani: la FA accusa di razzismo il Matador, ecco come stanno le cose

Edinson Cavani accusato di razzismo.

L’attaccante uruguaiano del Manchester United, è stato accusato formalmente dalla FA, la federcalcio inglese, di condotta razzista per un termine usato sui propri social: il Matador, nei giorni scorsi, aveva infatti scritto «Gracias negrito!» come risposta a un tifoso in una story sul proprio profilo Instagram. I tifosi hanno subito notato la gaffe, costringendo l’uruguaiano a cancellare il commento poco dopo, l’affermazione in questione, però, non è sfuggita agli ordini competenti, che dopo aver svolto i propri accertamenti hanno fatto partire formalmente l’accusa.

Cavani adesso, avrà tempo fino al 4 gennaio per presentare una propria difesa agli organi federali. Nel frattempo, il giocatore, supportato dal suo club, ha assicurato che si trattava di un termine benevolo e che in Sud America non ha una accezione negativa. “Sono totalmente contrario al razzismo e ho cancellato il post non appena mi è stato spiegato che poteva essere interpretato in modo diverso. Mi scuso sinceramente per questo”, ha spiegato il classe ’87 in una nota.

Tuttavia, la FA ha ribadito l’accusa, ritenendo «offensivo e/o improprio, per i suoi riferimenti a colore e/o alla razza e/o all’origine etnica» l’affermazione scritta e pubblicata da Cavani.