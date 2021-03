Manchester United, buone notizie per Solskjaer: Pogba e Cavani tornano in gruppo in vista del Milan

Manca poco a Milan-Manchester United.

All’Old Trafford la franchigia rossonera è riuscita a trovare un gol fondamentale con Simon Kjaer quasi allo scadere dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Uno ad uno il punteggio finale che lascia dunque tutto aperto in vista dell’imminente ritorno di San Siro. La squadra di Stefano Pioli è però reduce dalla debacle interna in campionato contro il Napoli di Rino Gattuso e pertanto il coach rossonero spera vivamente in un papabile rientro di Zlatan Ibrahimovic in vista del ritorno di Europa League. Nella sponda Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, potrebbe a sua volta riavere a disposizione pedine fondamentali per il suo scacchiere in vista del Milan.

Secondo quanto infatti riportato dal noto quotidiano inglese The Sun, Paul Pogba ed Edinson Cavani sono tornati ad allenarsi in gruppo quest’oggi. Il centrocampista francese ha giocato l’ultima volta nel match finito tre a tre contro l’Everton il 6 febbraio. L’attaccante uruguaiano è invece uscito contro il Crystal Palace all’inizio di questo mese e da allora è stato costretto a saltare impegni piuttosto rilevanti per la formazione di Ole Gunnar Solskjaer. L’assenza dei calciatori rispettivamente ex Juventus e Napoli si è fatta sentire in termini di prolificità e concretezza sotto porta: sono infatti solamente quattro le reti segnate dal Manchester United nelle ultime sei gare disputate. All’allenamento si è aggiunto anche il centrocampista olandese, Donny Van De Beek, e la saracinesca spagnola, David De Gea, reduce da un isolamento fiduciario a causa di un ritorno nel paese d’origine per la nascita del proprio figlio. Seguiranno aggiornamenti sulle probabili scelte di Stefano Pioli e di Ole Gunnar Solskjaer.

