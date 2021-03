Inter, Eriksen ci scherza su: “Kjaer mi ha aiutato tanto dal mio arrivo a Milano, è solo nel club sbagliato”

Christian Eriksen sta dimostrando di non aver perso il proprio talento.

Il fantasista danese, relegato in panchina durante la prima parte di stagione, è uscito allo scoperto e offerto prestazioni di grande livello. L’ex trequartista del Tottenham, ai microfoni di Sport Tv2, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e di come l’aiuto del compagno di nazionale, Simon Kjaer, sia stato fin da subito decisivo.

“Simon Kjaer mi ha aiutato molto da quando sono arrivato in Italia. Ovviamente gioca nel club sbagliato, ma dopotutto è nella città giusta. Con lui gioco da molti anni e lo conosco molto bene personalmente fuori dal campo. Anche le nostre famiglie si stanno divertendo molto insieme. Quindi mi ha aiutato davvero, davvero tanto per abituarmi al campionato. Mi ha sicuramente aiutato per imparare qualche parola in italiano. Adesso capisco la maggior parte delle cose e ovviamente conosco alcune piccole parole. Qui tutto si svolge per lo più in italiano, e riuscire a capire gli incontri tattici e capire cosa chiede l’allenatore rende le cose molto più facili, questo è certo. Ma ad essere sincero, non ho studiato l’italiano così intensamente. Sono passate poche settimane alla volta, ma ci sono state anche molte pause a causa del coronavirus. È nato anche mio figlio e ho dovuto conciliare tutto. Sarebbe potuto andare più veloce, ma ora va bene”.