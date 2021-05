Manchester City, il padre di Guardiola: “Pep al Barcellona? Non lo escludo”. E su Messi..

Parola a Valenti Guardiola.

City-Paris, Guardiola: “Momento incredibile. Per fortuna Mbappé non ha giocato”

Il padre di Pep Guardiola, attuale coach del Manchester City, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Radio Villa Trinidad. Oggetto dell’intervista il futuro dell’ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco, ma non solo. Di seguito, le dichiarazioni di Valenti Guardiola.

“Credo che a Pep non dispiacerebbe avere Messi al Manchester City. Mi sarebbe piaciuto che mio figlio tornasse al Barcellona. Non escludo che possa farlo, come allenatore o per dare consigli. Non mi piacerebbe invece vederlo allenare la nazionale. Messi? Non lo so, Lionel è una cosa a parte, l’ho visto giocare a 12 o 13 anni al Mini Estadi. È un fuoriclasse e penso che a Pep non dispiacerebbe averlo tra le fila dei Citizens”.

