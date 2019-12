Manchester City, Guardiola svela: “Sognavo di giocare alla Juventus con Zidane. Arteta? Sta discutendo con l’Arsenal, ma…”

Pep Guardiola non dimentica il passato.

Suggestione per alcuni, sogno per molti: l’ipotesi relativa al suo approdo sulla panchina della Juventus, la scorsa estate, aveva fatto letteralmente impazzire tutto l’ambiente bianconero. Stiamo parlando del tecnico del Manchester City Pep Guardiola che, a distanza di qualche mese dai rumors circolati in merito ad un suo possibile arrivo in Serie A, ha svelato un particolare retroscena legato al suo passato.

“Da calciatore volevo giocare con Zizou ma non è mai successo. Quando ho lasciato il Barcellona il mio sogno era quello di andare alla Juventus, purtroppo però non sono riuscito a giocare con lui”.

Inevitabile, infine, la parentesi relativa al suo assistente Arteta: ormai ad un passo dalla panchina dell’Arsenal. “È una fortuna averlo, è un ragazzo incredibile – ha ammesso Guardiola – un buon manager con una grande cultura del lavoro. Sta discutendo con i Gunners, ma non so cosa succederà”.