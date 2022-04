Manchester City-Brighton, probabili formazioni: Guardiola con Sterling. Potter…

Quasi tutto pronto per il recupero della trentesima giornata di Premier League tra Manchester City e Brighton

Manchester City e Brighton chiuderanno la trentesima giornata del campionato di Premier League in contemporanea alla gara tra Newcastle e Crystal Palace, rimasta aperta a causa dei posticipi che non hanno permesso la disputa dei match lo scorso 20 marzo. Una gara che pesa tantissimo per i padroni di casa, che dopo l'eliminazione subita in semifinale di FA CUP da parte del Liverpool, puntano al controsorpasso in campionato proprio sui Reds. Un crocevia fondamentale per la formazione di Pep Guardiola, che getterà metterà in campo tutte le sue abilità tattiche per sovrastare l'avversario odierno, già salvo in vista della prossima annata, che però arriva da un clamoroso successo in casa del Totthenam per 0-1. Due le vittorie consecutive per la compagine guidata da Potter, che vuole comunque dare seguito alla sua striscia positiva di risultati nonostante non vi siano più alcune ambizioni di classifica.