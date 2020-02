Malagò a 360°: “Fermare lo sport è un danno enorme. Allarme Coronavirus? Rispondo così. Il mio obiettivo…”

L’eccesso di cautela, figlio di una preoccupazione tipica di fronte al rischio di un dilagare del contagio del virus proveniente dalla Cina, per una paese che rappresenta il 2% del Pil, potrebbe avere effetti negativi economici ma anche sportivi, soprattutto se i divieti e le chiusure si protraessero ancora a lungo: “C’è un danno economico enorme, ma c’è anche un danno propriamente sportivo. Se ti annullo una competizione in casa, valida per la qualificazione olimpica, la tua squadra avrà meno chance. Se hai una finale di Coppa del mondo di un grande sport, che è a rischio, il danno per quella disciplina si proietta nel futuro. Ed è incalcolabile. Non giudico, perché è facile da fuori dire che cosa si sarebbe dovuto fare. Ma mi metto nei panni di chi decide. E sono panni complicati. Martedì sapremo se i divieti hanno funzionato, o se sono stati una scommessa persa e pagata cara. Però, al di là delle misure che non contesto e rispetto, è vero che una certa narrazione ha incrementato l’allarme. Preoccupazione per le Olimpiadi? Parlo ogni giorno con i vertici del Comitato. Non ci sono controindicazioni sul programma olimpico”.

Gli atleti sono turbati, ma Malagò, che allo stato attuale non teme ne’ la quarantena ne’ il virus, invita tutti a stare con i piedi ben piantati nella realtà: “Sono in contatto con molti di loro. Alcuni si stanno allenando all’estero, anche per abituarsi al clima nipponico estivo. E pensano di prolungare il soggiorno fuori dall’Italia. Chi sta qui ha una certa preoccupazione. Si teme soprattutto che, andando a fare un collegiale fuori si rischi la quarantena o si faccia fatica a rientrare. C’è di tutto. Sana preoccupazione e anche qualche timore irrazionale. Mio obiettivo per i giochi olimpici? Fare meglio di Rio, non sarà facile, ma ci proveremo”, ha concluso il presidente del Coni.