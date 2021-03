Macedonia, Nestorovski e gli insulti alla telecamera dopo il gol: il CT allontana dal ritiro l’ex Palermo

Brutta disavventura per Ilia Nestorovski.

VIDEO Macedonia-Liechtenstein, pokerissimo macedone: a segno gli ex Palermo Trajkovski e Nestorovski

L’ex attaccante del Palermo si è reso protagonista di uno spiacevole accaduto nel corso di questa pausa per le nazionali. Il centravanti macedone, infatti, avrebbe siglato un importante rete contro il Liechtenstein esultando però in maniera veemente davanti alle telecamere. Il giocatore dell’Udinese avrebbe rivolto delle pesanti offese ad alcuni soggetti ignoti, dei quali verrà poi svelata la parziale identità per merito dello stesso Nestorovski. Tramite il suo account instagram, il classe ’90 ha poi chiesto scusa alla sua nazionale e ai suoi compagni, spiegando il motivo di un gesto all’apparenza decisamente inappropriato.

Alcune persone avevano infatti minacciato la famiglia di Nestorovski negli ultimi giorni, suscitando nello stesso attaccante uno stato di nervosismo non indifferente. Nonostante questo, però, l’attaccante è stato allontanato dal ritiro della Nazionale macedone, tornando di fatto al campo base dei friulani. Lo stesso commissario tecnico Angelovski ha rilasciato alcune dichiarazioni in favore di Nestorovski, non giustificando comunque il gesto del bomber bianconero: “Sono contento che si sia scusato e abbia spiegato il motivo del suo gesto, ma un simile comportamento non può essere accettato, soprattutto quando si veste la maglia della propria Nazionale. Per questo motivo è libero dagli obblighi con la selezione in vista della prossima partita contro la Germania”.