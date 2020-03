Maccarone non vuole fermarsi: “Ho due sogni, sconfiggere il virus e portare in B la Carrarese”

“Sogni? Ne ho due. Mi auguro che questo virus possa essere debellato, cancellato. Poi spero di riuscire a regalare un’emozione alla gente di Carrara, con una storica promozione in B. Se lo meritano e io farò di tutto per dare il mio contributo“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata da Massimo Maccarone, ex attaccante del Palermo, oggi alla Carrarese, ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Il 40enne attaccante nativo di Galliate in carriera ha siglato più di 230 reti: “L’aspetto positivo è che posso dedicare quel tempo che troppe volte in passato era mancato alle mie figlie. Diciamo che questa è stata l’occasione per recuperare quello che avevamo… lasciato per strada. Una cosa è certa: quando torneremo in campo, sarà tutto diverso“.

Il rischio per ‘Big Mac‘ è quello che però non ci sia tempo per ritrovare la forma, visto che ancora non è stato deciso quando riprenderanno i campionati: “Servirà tempo per ritrovare la giusta condizione atletica e dovremo essere bravi a… bruciarlo. Perché potrebbe non essercene molto. Potremmo trovarci di fronte a una sorta di mini-torneo, con partite programmate a pochi giorni una dall’altra e obiettivi da provare a fare nostri come avevamo fatto fino a poche settimane fa“.

In Serie C, nel Girone A, in vetta alla classifica c’è il Monza, con la Carrarese che insegue al secondo posto: “Avremmo voluto, fin dall’inizio, lottare per provare a vincerlo il campionato, ma il Monza ha dimostrato di essere superiore a tutti. Quindi, la nostra missione è stata quella di consolidare il secondo posto e, fino allo stop, ci eravamo riusciti. Il solo rammarico è quello di non aver iniziato la stagione col piede giusto“, ha concluso Maccarone.