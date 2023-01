Grave lutto nel mondo del calcio: è morto Gianluca Vialli. L’ex attaccante di Sampdoria e Juventus si è spento a Londra all’età di 58 anni dopo una lunga malattia. Da tempo, infatti, era in cura per un tumore al pancreas. Il 14 dicembre scorso aveva annunciato il ritiro dalla Nazionale italiana, in cui ricopriva l’incarico di capo delegazione.