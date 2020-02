Lupo-Mediagol: “Venezia, classifica bugiarda, tutto sul gioiello De Marino. Palermo? Ho parlato con Castagnini e vi dico che…”

L’obiettivo del Venezia in questa stagione è consolidare la categoria, valorizzando gli elementi presenti in organico, creando contestualmente basi solide e promettenti per alzare sensibilmente l’asticella delle ambizioni nel prossimo campionato cadetto.

Il direttore sportivo del club lagunare Fabio Lupo, ex dirigente del Palermo dell’era Zamparini, ha concesso un’interessante intervista alla redazione di Mediagol.it con una chiosa dedicata al suo attuale omologo in seno alla società di via Villa Malta.

“Venezia? Per la qualità della squadra avremmo meritato almeno 3 o 4 punti in più rispetto a quello che abbiamo, sono stati colpiti nove pali e direi che si può parlare di sfortuna. Sono comunque fiducioso e in vista del girone di ritorno, sono certo che questa squadra possa riuscire nel tempo a trovare la giusta continuità di risultati oltre a quella della prestazione. Siamo una squadra molto giovane che è stata assemblata in poco tempo, questo sta a significare che ci vuole un po’ di tempo per assimilare una tipologia di gioco e soprattutto consolidare le giuste certezze. Nel corso del mercato di gennaio abbiamo cercato di rinforzare la squadra portando qualcosa in più in termini di esperienza, sono fiducioso che potremo venirne fuori alla grande. L’ex rosanero De Marino? Sta facendo un grande percorso di crescita e posso dire che sta migliorando tantissimo anche perché la qualità degli allenamenti è molto elevata, lui si sta dimostrando all’altezza anche se finora non ha trovato spazio in prima squadra. Sta incamerando tanta di quella esperienza che sicuramente gli servirà nel corso del prossimo campionato per affacciarsi al calcio vero, sono comunque contento della risposta che ha dato. A Venezia mi hanno perdonato questo la collaborazione con Zamparini, ma devo ammettere che sono molto orgoglioso di essere passato da Palermo ed aver lavorato per il club rosanero. L’ambiente ha capito che io sono un professionista che in qualunque posto vada cerca di far bene dando tutto se stesso, magari facendo tanti errori ma ci può anche stare. Castagnini? L’ho visto a Milano, lui è molto concentrato e indirizzato verso l’obiettivo consapevole delle difficoltà che il Palermo dovrà ancora affrontare. È davvero soddisfatto di quello che sta facendo e credo sia giusto così, ricordiamo che non è mai facile vincere un campionato a Palermo che è una piazza esigente. L’ho visto molto concentrato e molto motivato, sono certo che fino al raggiungimento del traguardo lui resterà sul pezzo”.