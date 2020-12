Lupo-Mediagol: “Tris di regine nel girone C, ecco cosa manca al Palermo. Boscaglia, dirigenza e proprietà rosa, vi dico tutto”

L’intervista

Professionista competente, eclettico e dalle conoscenze profonde e trasversali.

Fabio Lupo, ex direttore sportivo, tra le altre, di Torino, Palermo e Venezia, ha prestato la sua opera professionale con dedizione e profitto in club militanti in tutte le categorie del calcio professionistico. Serie A, Serie B e Lega Pro, sono certamente campionati dal livello tecnico e tratti caratterizzanti ben diversi tra di loro. Il dirigente abruzzese ne ha interpretato al meglio prerogative preponderanti e dinamiche strutturali, facendosi costantemente apprezzare per le sue capacità gestionali e programmatiche, unitamente all’indole sopraffina in materia di scouting. Basti pensare al Palermo che sfiorò la promozione in serie Serie A nella stagione 2017-2018, sogno infrantosi nell’ultimo e calcisticamente controverso atto del “Benito Stirpe” di Frosinone. Nonostante la brusca rottura con l’allora patron, Maurizio Zamparini, la paternità nell’allestimento di quella rosa è ascrivibile per gran parte all’intuito ed alla lungimiranza dell’ex ds del club lagunare. Proprio quel Venezia, la cui intelaiatura è stata interamente costruita proprio dal dirigente nativo di Pescara nel corso del suo mandato la stagione scorsa, protagonista nella zona nobile della serie cadetta in questa prima parte del torneo 2020-2021.

Il girone meridionale della Serie C, con le sue insidie e le compagini favorite alla conquista della promozione, il Palermo di Boscaglia tra pregi, difetti e criticità, il binomio dirigenziale attualmente in carica in seno al club di Viale del Fante, le potenzialità e le prospettive della nuova proprietà del Palermo targato Mirri-Di Piazza. Questi alcuni dei temi più interessanti affrontati da Fabio Lupo nel corso dell’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

Sfoglia le schede per leggere l’intervista completa all’ex direttore sportivo di Torino, Palermo e Venezia, Fabio Lupo