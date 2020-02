Lupo-Mediagol: “Jajalo-Nestorovski meritano la A, Ok Dawidowicz-La Gumina. Palermo vicino a Lobotka, oggi il Napoli…”

Uno sguardo rivolto ad uno scorcio significativo del suo percorso professionale.

L’attuale ds del Venezia, Fabio Lupo, ripercorre in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, alcuni frangenti del suo mandato dirigenziale a Palermo. Un focus su calciatori e protagonisti della sua esperienza in seno al club rosanero, impreziosito da un’interessante appendice legata alle dinamiche di calciomercato.

“Jajalo e Nestorovski? Sono due calciatori davvero di grande livello e due professionisti esemplari, a parlare per loro c’è la carriera che hanno avuto fino a questo momento. Meritavamo ampiamente di giocare in Serie A essendo anche due pedine importanti delle rispettive Nazionali, la cosa che mi fa piacere è che abbiano trovato la massima serie perché se la meritavano davvero. Due professionisti e due persone serie con le quali ho avuto un ottimo rapporto durante la mia esperienza a Palermo. Dawidowicz? È davvero piacevole quando prendi un giocatore dal nulla e lo ritrovi in Serie A protagonista, la conferma di averci visto giusto e di conseguenza sono molto contento. Pawel è un ragazzo straordinario, mite e determinato al contempo, che non dice mai una parola fuori posto, mi fa piacere che stia raccogliendo insieme al suo Verona tutte queste soddisfazioni. La Gumina? Orgoglioso che anche lui abbia ritrovato la Serie A per far vedere le sue qualità con la maglia della Sampdoria. Sono molto contento anche per l’arrivo in Italia di Lobotka che è approdato al Napoli per 35 milioni, vuol dire che quando volevo portarlo a Palermo per 4 milioni ci avevo visto bene. Lì fece la differenza anche la categoria con il Celta Vigo che offrì un milione in più e permetteva al ragazzo di giocare un campionato importante come la Liga. Palermo è una piazza di grande fascino e tradizione e una società che attrae ed attira i giocatori, a prescindere dalla categoria. Questo è un valore aggiunto per un dirigente che ha la fortuna di operare nel capoluogo siciliano.