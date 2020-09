Lupo-Mediagol: “Il girone del Palermo è complicato, ecco le mie favorite. Il calciomercato e Boscaglia…”

Il Palermo è partito con il piede sbagliato nella stagione calcistica 2020-2021 ma non è il caso di generare prematuri allarmismi.

Tuttavia, il club rosanero dovrà sfruttare al meglio l’ultimo scorcio della sessione estiva di calciomercato e lavorare intensamente al fine di potenziare l’organico a disposizione di Roberto Boscaglia. Le candidate alla promozione nel girone meridionale della Serie C sono numerose ed autorevoli, come conferma nel corso di un’interessante intervista concessa alla redazione di Mediagol.it, l’ex direttore sportivo di Torino, Palermo e Venezia, Fabio Lupo.

“Ammetto di non aver visto la partita tra Teramo e Palermo, le prime giornata non le guardo già per concetto perché ritengo che siano poco attendibili dal punto id vista dell’osservatore, ossia da colui che guarda dall’esterno. Per chi sta dentro ad un club le prime uscite sono molto indicative, per chi sta fuori ci sono troppe condizioni di disomogeneità nelle valutazioni e quindi certe partite non le guardo. Girone C di Serie C? Un campionato davvero complicato anche perché laddove non si sono valori tecnici ci sono quelli di tradizione e blasone, a parte il Palermo, ci sono Bari, Ternana, Trapani, Catania, Avellino e Juve Stabia. In questi campionati ci sono poi le sorprese, sicuramente sarà un campionato equilibrato e molto complicato nel quale si può ancora fare qualcosa dal punto di vista del mercato. È stato un mercato molto lento che ha fatto fatica a mettersi in moto, il campionato di Serie C è estenuante e complesso, ogni club potrà pescare bene anche nel mercato degli svincolati. Il Palermo tendenzialmente ha una squadra con un certo valore, su Boscaglia non posso dire niente perché la sua carriera parla chiaro. Roberto ha già mostrato il suo spessore rendendosi protagonista di stagioni di assoluto livello sia in C che in Serie B. Ha delle idee ben chiare e dà alle proprie squadre determinate caratteristiche in termini di gioco, atteggiamento e mentalità, direi che è una garanzia in questo torneo. La squadra mi sembra abbastanza attrezzata per quello che dovrà essere un campionato di livello, forse il Bari rispetto alle altre ha il vantaggio di esser partito da un’intelaiatura di grandissima qualità già consolidata e di avere maturato già un’esperienza in questo campionato qui”.