Lupo-Mediagol: “Floriano mossa brillante di Castagnini. Il mio consiglio a Pergolizzi, Fiordilino a Venezia…”

Tre mosse per non steccare il girone di ritorno e centrare l’obiettivo promozione.

Renzo Castagnini ha messo a segno tre operazioni in entrata nella sessione invernale di calciomercato da poco conclusa: Roberto Floriano, Andrea Silipo e Lorenzo Lucca sono i volti nuovi nella rosa a disposizione di Rosario Pergolizzi. Il direttore sportivo del Venezia, Fabio Lupo, nel corso di un’intervista concessa alla redazione di Mediagol.it, si è prodotto in un’interessante disamina in merito alla strategia del nuovo Palermo in ottica mercato, alla attuale gestione tecnica, ed alla crescita esponenziale del centrocampista ex rosanero, oggi in forza al Venezia, Luca Fiordilino.

“Infortunio di Santana? L’acquisto di Roberto Floriano per sostituire il calciatore argentino è stata senza dubbio una mossa azzeccata da parte di Castagnini, con l’ex Foggia che ha dato un contributo determinante in termini di personalità e conoscenza di un certo tipo di calcio. Sulla carta, ritengo l’operazione brillante e strategicamente indovinata, poi dipenderà dalle condizioni del giocatore, il suo è però un percorso che si adatta alla perfezione a quello che dovrà essere quello del Palermo. Consigli a Pergolizzi? Mi permetto di suggerire al mister di seguire quello che gli dirà Renzo Castagnini che è una persona ed un dirigente per il quale ho tanta stima, l’unica cosa che vorrei rivolgere al mister è di andare avanti senza farsi condizionare da eventuali critiche e mugugni sulla qualità del gioco. Andare avanti concentrandosi solo sul perseguimento del risultato perché alla fine è quello che conta, è troppo importante in questo momento qui per il Palermo tornare nel calcio professionistico. È normale che la gente possa pretendere qualcosa in più ma è altrettanto necessario che lui vada avanti a testa alta e porti il Palermo dove gli è stato chiesto. Fiordilino? Sono molto felice che Luca si sia ancor di più messo in mostra, posso solo dire che non avevo alcun dubbio sulle sue qualità tecniche, quelle morali sono sempre state fuori discussione. Ho creduto e credo fortemente nel giocatore e nella sua capacità di adattarsi a diversi ruoli, a Venezia sta facendo il playmaker ma è un ragazzo che sta davvero giocare a calcio con acume ed intelligenza, interpretando il ruolo nella sua totalità. Fuori dal campo è un leader silenzioso, sono contento di avergli dato quest’occasione ma ripeto che non avevo alcun dubbio”.