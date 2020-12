Lucca: “Palermo fidati di me, questa maglia pesa! Classifica e Boscaglia? Dico tutto”. E sul Coronavirus…

Parla Lorenzo Lucca.

Tre gol nelle ultime tre gare: una doppietta contro la Viterbese lo scorso 2 dicembre – nel recupero dell’ottava giornata di campionato -, e un colpo di testa su cross dalla sinistra di Valente la scorsa domenica contro la Casertana. Dopo tante difficoltà, malumori e incomprensioni, il rosanero classe 2000 – giunto nel capoluogo siciliano nella scorsa sessione invernale di mercato -, si è sbloccato, e adesso, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, si è detto pronto a continuare a stupire.

“Palermo ha militato tanti anni in Serie A, certo che questa maglia pesa perché l’ha indossata gente come Cavani e Dybala. Darò il massimo per questi colori, tifosi, società e soprattutto per me stesso”.

CLASSIFICA PALERMO E BOSCAGLIA – “Sappiamo tutti come siamo partiti. Vogliamo risalire in classifica senza guardala. Ogni giorno si può migliorare, potevamo fare meglio all’inizio, ma è andata così. Purtroppo ogni partita fa storia a sé, basta vedere come è andata Foggia. Mister Boscaglia è un tecnico vincente soprattutto in Serie C, ha grande esperienza, con noi giovani è molto disponibile, ci aiuta a capire quello che dobbiamo fare per farlo nel modo migliore. Da lui si possono solo trarre grandi insegnamenti”.

VIBONESE E BARI PRIMA DELLA SOSTA – “Si tratta di due gare che possono essere indicative sulle nostre ambizioni, vincere aiuta a vincere e quando prendi questa via può accadere di tutto. Ma, ripeto, non possiamo permetterci di fare programmi, lo dice il nostro percorso, dobbiamo solo pensare a vincere con la Vibonese e poi vedremo”.

CORONAVIRUS E IL PARAGONE CON TONI – “Diciamo che non mi ha aiutato, perché con il mio fisico faccio un po’ più di fatica a entrare subito in forma. La pandemia ha penalizzato tutta la squadra. Secondo me non ho reso come dovevo anche per questo. Paragone con Toni? Lui è inarrivabile, non mi si può paragonare a lui. Magari per la stazza fisica, ma in questo momento sarebbe ingiusto farlo”.