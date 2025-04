Lo Faso, dal Barbera alla Kings League: il talento rosanero che oggi incanta un altro palcoscenico

Dopo un periodo di silenzio, Simone Lo Faso è pronto a riscrivere la sua storia. Nella Kings League, il giovane talento sta brillando, mostrando a tutti che il meglio deve ancora venire. Un ritorno che potrebbe cambiare le carte in gioco

L’ex talento del Palermo , che in molti ricordano come una delle promesse più luminose del vivaio rosanero, ha ritrovato spazio e sorrisi nella Kings League. Tra giocate d’alta scuola e applausi social, Lo Faso riaccende i riflettori su un talento che il calcio italiano sembrava aver dimenticato.

Il format creato dalla leggenda Gerard Piqué negli ultimi mesi sta spopolando parecchio fra i vari social e TV, tanto da averne acquistato i diritti Sky Sport . Questa competizione di calcio a 7 ha debuttato nel nostro paese a febbraio e sta vivendo una continua espansione, creando tornei anche in Spagna , Francia e non solo…

A dare ancora più spettacolo alla competizione italiana ci ha pensato proprio Simone Lo Faso, nato e cresciuto nel capoluogo siciliano, e che dopo l’ultima esperienza all’Akragas è stato ingaggiato dai Boomers come Wild Card, squadra che si trova attualmente al 6° posto in classifica nella Kings League e di cui è presidente Fedez, noto cantante italiano. Il vicepresidente della squadra è invece Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus.