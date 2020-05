Livorno: risoluzione del contratto per Morganella. L’agente dello svizzero: “E’ un giocatore libero”

Michel Morganella ha risolto ufficialmente il suo contratto con il Livorno.

A darne notizia è stata la Bm Sports Management, società che cura gli interessi del calciatore svizzero, che ha commentato su Instagram: “Ricominciamo! Morganella è un giocatore libero“. L’ex Palermo, arrivato in toscana questa estate aveva un contratto di un solo anno e che quindi sarebbe ugualmente scaduto il prossimo 30 giugno. Il bilancio della stagione del Livorno e dello stesso Morganella è certamente positivo.

Il terzino classe 1989 ha indossato la maglia amaranto in 11 occasioni, 9 delle quali da titolare, per un totale di 724 minuti sulla fascia destra: “Il terzino svizzero ha appena risolto il contratto, ma in realtà era ai margini da mesi. Tra gennaio e marzo ha giocato solo una volta, 45 minuti nella trasferta di Salerno (con Breda che lo schierò nel tridente…), finendo poi nuovamente in panchina o in tribuna“, scrive l’edizione odierna de Il Tirreno.

Un amore mai sbocciato quello tra Morganella e il Livorno, complici anche alcune incomprensioni con la piazza con tanto di sfogo del suo agente: “Morganella è stato etichettato dai tifosi del Livorno come un fascista e un razzista, ma non è vero“, mentre per quanto riguarda le prestazioni: “Il ragazzo non è la causa di questa stagione deludente“, ha sottolineato Bousquet.