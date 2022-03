Liverpool-West Ham, probabili formazioni: Premier League, Klopp sfida Moyes

Il Liverpool di Jurgen Klopp ed il West Ham di Moyes si apprestano a sfidarsi nel match valido per la 28a giornata di Premier League: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

⚽️

In data odierna, il Liverpool di Jurgen Klopp ospiterà il West Ham di David Moyes. In palio punti pesanti in chiave corsa al titolo per i Reds, distanti appena sei punti dal Manchester City primo in classifico. La compagine guidata dal tecnico tedesco e gli Hammers si affronteranno a partire dalle ore 18:30 presso lo stadio Anfield.

Il Liverpool è reduce dal successo in finale di Carabao Cup contro il Chelsea, dopo un interminabile serie di calci di rigore, conclusasi con l'errore di Kepa dagli undici metri, che ha concesso la vittoria di Henderson e compagni. Secondo confronto stagionale per le due compagini. La partita del girone d'andata, in scena lo scorso 7 novembre al "London Stadium" , terminò con la clamorosa vittoria degli uomini di Moyes, con il risultato di 3-2 alla luce delle reti di Fornals e Zouma affiancate dall'autogol di Alisson. Inutili i centri di Alexander-Arnold e Origi per i Reds. Gli Hammers vanno a caccia di continuità dopo la vittoria di misura per 1-0 tra le proprie mura contro il Wolverhampton.

Stagione attualmente molto positiva dei The Irons che li vede in piena corsa al quarto posto che gli garantirebbe l'accesso diretto in Champions League, a soli due punti dal Manchester United. Discorso diverso per i padroni di casa, che attualmente occupano il secondo posto in classifica con l'ambizione di vincere la seconda Premier League dell'era Klopp, visto il breve distacco che divide la compagine del tedesco con quella di Pep Guardiola. Salah e compagni, nonostante tutte le difficoltà presentate dal calendario fittissimo, si ritrovano a piena regime per portare a termine tutti gli obiettivi stagionali.

Ecco le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Lanzini, Fornals; Antonio. All. Moyes

La partita tra Liverpool e West Ham sarà trasmessa in esclusiva streaming su Sky Sport e su Now.