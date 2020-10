Liverpool, Van Dijk ‘il guerriero’, le forti parole dopo l’infortunio: “Tornerò più forte che mai”

Virgil Van Dijk commenta così il suo brutto infortunio.

Nella gara che ha visto sfidarsi Liverpool e Everton, il difensore olandese è rimasto vittima di un brutto scontro di gioco con il portiere dei Toffies Pickford, che lo ha subito costretto ad uscire anticipatamente dal campo. Gli esami strumentali effettuati dallo staff sanitario dei Reds hanno evidenziato la rottura del legamento crociato, che costringerà il centrale classe ’91 a rimanere per qualche mese fuori dai campi da gioco. Pesante perdita a livello tattico per il tecnico Jurgen Klopp, che adesso si troverà costretto a proseguire la stagione in Premier League e non solo senza il suo leader arretrato che, dopo l’infortunio di Alisson, è il secondo grande assente di questo sfortunato inizio di annata sportiva.

Tramite un post pubblicato sui suoi canali social, Van Dijk ha rassicurato tutti chiarendo anche il suo personale punto di vista su quelli che saranno questi intensi mesi di riabilitazione, in attesa di tornare – come da lui stesso dichiarato – al più presto sul rettangolo verde: “Ho incontrato un importante specialista per pianificare nei minimi dettagli la mia riabilitazione dopo l’infortunio. Ora sono completamente concentrato sul mio recupero e farò tutto il possibile per tornare il più rapidamente possibile. Nonostante l’evidente delusione, sono fermamente convinto che nelle difficoltà ci siano opportunità e con l’aiuto di Dio mi assicurerò di tornare meglio, più in forma e più forte che mai. Nel calcio, come nella vita, credo che tutto avvenga per un motivo ed è importante cercare di mantenere la testa equilibrata, sia che si tratti di alti che di bassi. Con il sostegno di mia moglie, dei miei figli, della mia famiglia e di tutti a Liverpool, sono pronto per la sfida che mi aspetta. Vorrei ringraziare tutti per i messaggi di supporto, ha significato molto per me e la mia famiglia, e ora farò tutto il possibile per supportare i miei compagni di squadra in ogni modo possibile in vista di alcune grandi settimane a venire. Prendo il mio recupero giorno per giorno. Tornerò”.