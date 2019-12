Liverpool, Klopp: “Lontano dalla gara con l’Everton. Ancelotti? Mi piace tanto. Sulla nostra amicizia…”

Il Liverpool si prepara per la sfida di campionato contro il Leicester, in programma giovedì 26.

Il tecnico dei reds Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida valevole per la diciannovesima giornata di Premier League contro i foxes, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla sfida di FA Cup del cinque gennaio contro l’Everton del neo coach Carlo Ancelotti. Di seguito le parole dell’ex Borussia Dortmund: “La sfida di FA Cup contro Ancelotti? Non potrei essere più lontano da quella partita. Nel mezzo ci saranno altre 3 sfide, non posso proprio pensarci. Ho visto che ieri Carlo ne ha parlato e ha rimarcato il suo personale record contro il Liverpool, va bene così. Lui mi piace tanto… In questo mondo è difficile avere degli amici, ma la nostra relazione ha sempre avuto qualcosa di speciale. Gli auguro buona fortuna“.

