Liverpool-Flamengo, Gabigol: “Voglio vincere il Mondiale per club, sono elettrizzato. Futuro? Rispondo così”

Il Flamengo pronto a sfidare il Liverpool nella finale del Mondiale per club.

La compagine rossonera ha superato in rimonta con il punteggio di 3-1 l’Al Hilal e conquistato di conseguenza la finale della manifestazione dove affronterà i Reds di Jurgen Klopp. La sfida in programma in quel di Doha andrà in scena sabato pomeriggio a partire dalle ore 18,30, in merito al match di è espresso Gabigol. L’attaccante brasiliano, attraverso le colonne di ‘A Bola‘, ha parlato della sfida contro gli inglesi e del proprio futuro in vista del nuovo anno.

“Sono tranquillo e molto felice. È molto difficile arrivare a giocare la finale della Coppa del Mondo per club e per questo sono contentissimo: giocassi in Europa questo sarebbe un traguardo molto più difficile da raggiungere. Sul futuro preferisco non dire nulla se non che penso a chiudere al meglio questa competizione. Questo è il picco più alto della storia recente del Flamengo”.