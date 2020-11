Liverpool, Evra punge Klopp: “Chiamerò i Reds grande squadra solo se…”

Patrice Evra non si tira indietro a parlare del Liverpool.

L’ex terzino di Juventus e Manchester United, tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai rivali di sempre, i Reds oggi guidati dal tecnico Jurgen Klopp. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex calciatore francese ha definito così gli ultimi vincitori della Champions League: “Premier League? Calma, sono stati giocati solo 9 match. Io chiamerò il Liverpool grande squadra solo dopo che avranno vinto tre titoli di fila. Se non vinceranno in questa stagione, non dirò mai che sono una squadra fantastica. Molte squadre ci sono riuscite, quindi io li chiamerò grande team solo dopo che avranno vinto tre campionati consecutivi. Sicuramente stanno mandando un segnale ai rivali, sono forti, ma non dirò altro sulla loro squadra“.

