Liverpool-Atalanta, Gasperini: “C’è un aspetto che dobbiamo curare. Vogliamo fare meglio dell’andata”

“Il Liverpool sta facendo cose straordinarie“.

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, esordisce così in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il club di Jurgen Klopp. Il match di andata della fase a girone della competizione europea, giocato al “Gewiss Stadium” di Bergamo, è terminato 5-0 in favore del Liverpool. L’allenatore della Dea, nel corso del suo intervento in sala stampa, ha continuato: “Giocare ad Anfield Road sarà comunque un’opportunità. Vogliamo fare meglio, cercando di non commettere gli errori che hanno determinato un risultato così ampio e netto. Conosciamo il loro valore, dobbiamo evitare di concedere alcuni spazi dove loro sono bravi e tecnici. Cercheremo di curare meglio le situazioni da palla inattiva, perché pesano molto. Il percorso che abbiamo fatto ci ha portato a giocare la Champions League due anni di fila. Il livello della competizione è diverso dall’Europa League, ma tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto sul campo. Non smettiamo mai di imparare. Per fortuna in questi anni le amarezze sono state pochissime, è stato un crescendo. Non è mai semplice ripetersi, soprattutto per una società che non ha le grandi risorse come altre squadre. Non è facile, ma è molto entusiasmante“.

