Liverpool-Arsenal, Klopp: “Risultato bugiardo, meritavamo la vittoria. Ecco cosa ci è mancato”

Il Liverpool ha perso ai calci di rigore contro l’Arsenal.

Pochi gol e tante sorprese nel giovedì di Coppa di Lega in Inghilterra. La squadra di Arteta ha eliminato a sorpresa i Reds dalla competizione: decisivo l’errore dagli 11 metri di Harry Wilson nella lotteria dei rigori dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari.

L’Arsenal, dunque, vola ai quarti di finale; questo il responso del big match di Anfield Road. Un bugiardo a detta del tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, che intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida, ha così analizzato la prestazione della sua squadra: “Credo che se ci fosse una squadra meritevole della vittoria al termine dei novanta minuti quella era il Liverpool. Ho cambiato molti uomini ma la prestazione è stata buona, la squadra ha fatto esattamente ciò che avevo chiesto. Non abbiamo fatto gol però, che alla fine è la cosa fondamentale. I rigori centrano poco con tattica e prestazione, volevo sicuramente un epilogo diverso ma la fortuna non è stata dalla nostra parte“.

