Il Derby della Madonnina infiamma la quarta giorna di Serie A.

Alle ore 18.00 scenderanno in campo Inter e Milan per la storica sfida intracittadina valida per la quarta giornata del campionato di massima serie. La squadra guidata da Antonio Conte è reduce dal risultato di parità per 1-1 nel match contro la Lazio. I rossoneri di Stefano Pioli guidano la classifica di Serie A con 9 punti grazie alle loro tre vittorie di fila.