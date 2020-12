Littizzetto-Wanda Nara, Elisabetta Canalis si schiera: “Beate le donne che sanno ridere di sé stesse”

Elisabetta Canalis si schiena a fianco di Luciana Littizzetto.

Interviene anche Elisabetta Canalis, direttamente dagli Stati Uniti, sulla querelle Littizzetto-Wanda Nara che da settimane tiene banco nel mondo dello spettacolo. Ad avere acceso la questione, una battuta della comica in diretta su Rai 3 nel corso della nota trasmissione “Che Tempo Che Fa”, commentando una foto dove la moglie di Mauro Icardi appariva completamente nuda, distesa sulla groppa di un cavallo.

Battute ben poco gradite alla moglie-agente del calciatore che, immediatamente dopo l’accaduto, ha annunciato la volontà di voler procedere per vie legali nei confronti dell’attrice torinese.

Condividendo un articolo che riassumeva la vicenda, Elisabetta Canalis, ha detto la sua – tramite una Instagram stories – sulla querelle tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara.

“Pubblico volentieri l’articolo scritto da Roberto D’Agostino riguardo alla censura buonista del politicamente corretto che sta arrivando anche in Italia. Lo dico vivendo in USA, un paese vittima di questa ipocrisia in cui fare una battuta ed avere un’opinione che sia diversa da quella del gregge equivale ad essere tacciati di razzismo, omofobia o misoginia“.

“Sono stata vittima e oggetto di diverse battute della Littizzetto – ha ammesso l’ex Velina – e ne sono onorata perché la considero una grande attrice comica ed un personaggio televisivo irriverente e mai mai volgare. Mi sono fatta delle gran risate e mai ho pensato di essere stata offesa come donna. Smettiamola di omologarci al pensiero delle star di Hollywood o di chi ci impone di pensarla a senso unico. Abbiamo un cervello ed un senso dell’ironia che non possiamo reprimere in nome delle etichette che gli altri ti vogliono dare”.