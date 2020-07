Lippi: “Atalanta fidanzata d’Italia, può vincere la Champions. Allenatore perfetto? Vi dico la mia”

“Gasp lo conosco bene, ha passione e competenza”.

Parola di Marcello Lippi. Lo storico Ct della nazionale italiana ha voluto dare giudizio e merito alle altisonanti prestazioni stagionali dell’Atalanta, soffermandosi anche sulla figura dell’allenatore ideale, non privo di difetti. Nel suo intervento Al Caffè della Versiliana, il primo importante passaggio è stato dedicato proprio ai nerazzurri di Bergamo e al loro condottiero GianPiero Gasperini: “L’Atalanta l’ho allenata anch’io e il presidente era lo stesso di adesso, Antonio Percassi. Già allora c’era grande attenzione al settore giovanile. A Zingonia si allenavano tutte le squadre, anche le giovanili. I bambini vedevano i calciatori e avevano l’esempio di cosa potevano diventare”.

“Ora – ha proseguito Lippi –, ci sono solo più stranieri, ma bisogna essere bravi a prendere quelli giusti. Adesso dico che l’Atalanta è la fidanzata d’Italia: non può non piacere, per come è stata costruita e come gioca. Può vincere anche questo tipo di Champions, saranno partite secche e l’Atalanta nelle ultime 12 gare ne ha vinte 11 e pareggiate una, con la Juve al 93′”.

Punto di riflessione finale sul suo impegno da tecnico e le caratteristiche ideali per ricoprire un ruolo dalla così spiccata importanza: “L’allenatore è una guida forte, sicura. Non è importante che sia simpatico. Deve dare la sensazione ai giocatori di portarli a raggiungere l’obiettivo. Senza giocatori di livello è dura vincere ma la bravura del tecnico è entrare nella testa dei calciatori e convincerli a mettere a disposizione della squadra le loro qualità. Io credo di aver avuto dei grandi calciatori a disposizione, i migliori. Sicuramente poi ci ho messo del mio costruendo gruppi di lavoro con presupposti ben precisi, unità di intenti e collaborazione”, ha concluso Lippi.