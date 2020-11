Lille-Milan, Bonera: “Ibra è importante, ma oggi abbiamo fatto bene. Tonali? Rispondo così”

Stasera bella prestazione, peccato per il pareggio.

Queste le parole Daniele Bonera, attuale tecnico del Milan – vista l’assenza causa coronavirus di Pioli e del suo vice – che ha parlato al termine della gara di Europa League contro il Lille. Terminata sul risultato di 1-1, la sfida ha visto i rossoneri protagonisti di una buona prestazione che gli consente di avvicinarsi sempre di più alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Bonera ha parlato dell’andamento della gara, soffermandosi poi su alcuni specifici dettagli: “Abbiamo fatto una buonissima partita, ci siamo distratti sul gol. Siamo stati bene in campo, ordinati e tenendo il pallino del gioco. Tutto un altro Milan rispetto all’andata. Abbiamo una forte identità, spirito di gruppo e partecipazione di tutti gli elementi. Stasera peccato solamente per il risultato. Siamo contenti di avere giovani intraprendenti, esuberanti e un po’ di sana follia ci vuole… È Milan dei giovani ma con alcuni elementi di esperienza. Kjaer sta dando una grande mano”.

Bonera ha poi proseguito sull’assenza di Ibrahimovic e sulla prestazione di Tonali:”Ibra?È un giocatore molto importante, però il gruppo ha sempre sopperito alla sua mancanza con grandi prestazioni. Lo spirito della squadra sarà sempre lo stesso, con o senza Zlatan. È cresciuto tantissimo. Comunque la squadra nei momenti complicati ha reagito da squadra. Siamo fiduciosi per il futuro. Sono tutte partite decisive, vogliamo vincere le prossime e crediamo di poterlo fare con prestazioni come quelle di stasera. Tonali? Fa tutto parte di un percorso, lo sapevamo e lo sa lui. Abbiamo piena fiducia in lui. È un ragazzo serio e intelligente, siamo contenti per lui”.

Europa League, Lille-Milan 1-1: buon punto per i rossoneri, lo Sparta Praga elimina il Celtic

Chiosa finale e ultimo pensiero in onore di Maradona, nel fluido ricordo della sua scomparsa: “Maradona? Ci uniamo al cordoglio di tutto il mondo del calcio, faccio le condoglianze alla famiglia. Siamo tutti uniti in questo momento”.