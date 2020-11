Europa League, Lille-Milan 1-1: buon punto per i rossoneri, lo Sparta Praga elimina il Celtic

Il Milan si prende un prezioso pari in casa dell’ostico Lille.

I rossoneri dopo la batosta subita nella scorsa gara quando ne presero tre dai francesi sono usciti con un 1-1 dallo stadio Pierre-Mauroy di Lille. Gli uomini guidati questa sera da Daniele Bonera si sono portati in vantaggio a inizio secondo tempo con Samu Castillejo che ha depositato a porta sguarnita dopo un perfetto assist di Brahim Diaz. Il pari per i francesi lo mette a segno Bamba con un destro a giro che non lascia scampo a Donnarumma. Nell’altra sfida del girone lo Sparta Praga supera per 4-1 in rimonta il Celtic e si insedia per un posto ai sedicesimi di Europa League.