Lilla-Monaco, probabili formazioni: out Yilmaz e Sanches, conferma per Boadu

Il Lille ospita il Monaco nell'anticipo della 36a giornata di Ligue 1. Padroni di casa per risollevarsi dopo la crisi, monegaschi per l'accesso in Champions League

Trentaseiesimo turno di Ligue 1 che si apre con l'anticipo di stasera tra Lilla e Monaco, in programma alle 21. Situazioni e ambizioni opposte per i due club, soddisfazione e delusione si incontrano da una parte e dell'altra allo stadio "Pierre Mauroy".

I padroni di casa vivono un momento negativo, si trovano al decimo posto in classifica e sono ormai fuori gioco per la qualificazione alle Coppe europee. Basti pensare che esattamente un anno fa, la squadra biancoblu era in piena corsa per la vittoria del campionato, che poi riuscirà ad ottenere superando il PSG, con annesso ottimo cammino in Champions League questa stagione. Solo due vittorie nelle ultime sette gare per il Lilla, nel turno precedente sconfitto pesantemente dal modesto Troyes. Il tecnico Gouvernnac dovrà fare a meno di due calciatori di riferimento, Burak Yilmaz e Renato Sanches, entrambi espulsi contro i giallorossi settimana scorsa. Nel tandem offensivo del 4-4-2 dovrebbe esserci David con Weah. Quartetto difensivo classico formato da Celic a destra, l'esperto Fonte e Botman centrali e Gudmundsson a sinistra. Linea di centrocampo che dovrà fare a meno di Xeka infortunato.

Monaco a caccia dell'ottava vittoria di fila, che sarebbe un risultato che manca ai biancorossi dal 2017. I monegaschi attraversano un momento di forma straordinario, attualmente occupano il quarto posto in classifica a pari punti con il Rennes, divisi da solamente tre lunghezze dal Marsiglia secondo. In piena lotta per la Champions League, la compagine di Clèment è la squadra con più gol segnati in Francia con calciatori subentrati dalla panchina. Nettamente favoriti nella gara contro il Lille, per il Monaco solamente tre sconfitte nelle dodici trasferte effettuate finora. Il tecnico belga avrà a disposizione l'intero organico per la trasferta di stasera, assente solo Martins. Modulo a specchio per Clement rispetto ai padroni di casa, i due davanti confermati sono Ben Yedder e Bouadu, quest'ultimo a segno da tre gare di fila.

Di seguito le probabili formazioni complete del match:

Lille (4-2-3-1): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Zhegrova, Andre, Onana, Gomes; Weah, David. All. Governnac

AS Monaco (4-4-2): Nübel, Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique, Vanderson, Tchouameni, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Boadu. All: Clement