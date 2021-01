Ligue 1, Lione all’ultimo respiro: 2-1 con il Bordeaux, Garcia sorpassa il PSG in vetta al 92′. La classifica aggiornata

Il Lione sale in vetta alla Ligue 1 per almeno una notte.

La compagine guidata da Rudi Garcia vince al 92′ contro il Bordeaux, in una sfida senza esclusione di colpi. È di Dobois la rete che garantisce ai padroni di casa la vittoria ma soprattutto tre punti d’oro che, in vista dei match di domani, gli permettono di piazzarsi al primo posto della classifica con ben 46 punti all’attivo. Il PSG rimane comunque ad un punto di distanza e ha tutte le carte in regola per tornare al comando del campionato. Gli ospiti restano invece al settimo posto e aspettano di conoscere i risultati delle altre gare per capire la loro posizione in classifica al termine della corrente giornata.

Di seguito la classifica aggiornata.