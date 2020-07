Ligue 1, Juninho accusa Neymar: “E’ andato al PSG solo per i soldi”

Juninho Pernambucano non le manda a dire.

Il leggendario centrocampista brasiliano, attuale ds del Lione in Ligue 1, ha espresso parole non del tutto lusinghiere nei confronti del connazionale e attaccante del PSG Neymar, più volte finito sotto i riflettori non solo per le brillanti giocate ma anche per degli atteggiamenti non sempre professionali. “In Brasile ci viene insegnato a preoccuparci solo dei soldi. In Europa, invece, la mentalità è diversa. Neymar è andato al PSG solo per i soldi. Il PSG gli ha dato tutto, tutto quello che voleva. Oggi vuole partire prima della fine del suo contratto, quando è il momento di ricambiare, di mostrare gratitudine. Come giocatore è tra i primi tre al mondo, come uomo deve crescere“, queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex numero 8 dei Les Gons al The Guardian.

