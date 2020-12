Ligue 1, bomba dalla Spagna: Jesè coinvolto in uno scandalo sessuale, il PSG vuole licenziarlo

Guai in vista per il calciatore del Psg Jesé Rodríguez.

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: secondo il canale iberico Cuatro, Jesè Rodriguez, rischierebbe il licenziamento per il coinvolgimento in uno scandalo sessuale che rischierebbe di macchiare l’immagine del PSG. Nonostante il calciatore fosse legato al club francese fino al 2021, secondo la stampa spagnola, il divorzio tra la società e il classe ’93 potrebbe essere anticipato.

Più nel dettaglio Jesè avrebbe tradito la sua compagna Aurah Ruiz, con Rocío Amar, ex concorrente di svariati reality show. Una vicenda spinosa che, malgrado riguardi la vita privata dello spagnolo potrebbe comunque avere importanti ripercussioni sulla sua carriera, anche in virtù di alcuni video diffusi sui social media in cui Jesè compare ad una festa. L’ex Real Madrid, pochi giorni prima dello scandalo scoppiato in Spagna, era intervenuto nel corso di “Telecinco La casa fuerte”: reality show a cui la sua attuale compagna ha preso parte nelle scorse settimane. Comportamenti ben poco graditi al PSG che adesso valuta l’addio anticipato del giocatore, da tempo ai margini del progetto del club francese.