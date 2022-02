Liga, Espanyol-Barcellona 2-2: Xavi pareggia il derby catalano al 90+6′ con de Jong

Il Barcellona rimette in piedi il derby catalano contro l'Espanyol grazie alla firma di de Jong. Xavi sfiderà il Napoli giovedì in Europa

Il Barcellona rischia ma si porta a casa un punto sul campo dell'Espanyol nel derby catalano in Liga. Xavi esulta, salvato ancora una volta in questo campionato dall'ariete olandese, ma sa che giovedì dovrà evitare le disattenzioni viste stasera contro il Napoli in Europa League.