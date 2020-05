Liga, c’è il piano per la ripresa: tre fasce orarie nel week-end, conclusione dei campionati il 19 luglio. I dettagli

Anche la Liga si prepara a ripartire.

Il calcio spagnolo si prepara a tornare i campo, con i club della Liga a lavoro – già da svariate settimane – per stabilire modalità e tempistiche relative alla ripresa. Dopo il via libera del Premier Pedro Sanchez, la Lega Calcio iberica, è in attesa dell’ok da parte delle autorità competenti in campo sanitario. Motivo per il quale, ad oggi, non ci sono ancora date ufficiale per la ripartenza del calcio spagnolo.

Cresce l’attesa in Spagna dove, nel frattempo, è già stato studiato un programma nell’assemblea di Lega insieme ai club. Programma che ad oggi prevede la ripartenza per venerdì 12 giugno alle 19:30 con la sfida tra Rayo Vallecano e Albacete, sospeso lo scorso dicembre a causa dei cori nei confronti di Zozulya, attaccante della formazione ospite. La vera novità, però, è costituita dall’inserimento di tre le fasce orarie: oltre a quelle già delineate – fa sapere “Sky Sport” – ce ne sarà una terza tra queste nei weekend, che porterà alla sovrapposizione di alcuni spezzoni di partita. L’obiettivo, infatti, è quello di concludere Liga e Segunda Division per il 19 luglio, con i playoff di seconda divisione che si concluderanno invece il 2 agosto.