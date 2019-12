Liga, Barcellona-Real Madrid: un Clásico da scontro diretto, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per El Clasico.

Tra pochi minuti andrà in scena una delle sfide più affascinanti e calde del calcio mondiale: Barcellona e Real Madrid si affronteranno sul prato del Camp Nou in occasione del recupero della decima giornata di Liga. Match delicatissimo anche per le sorti della lotta scudetto, visto che le due squadre sono attualmente a quota 35 punti in classifica, entrambe al primo posto: un vero e proprio scontro diretto.

Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici, Ernesto Valverde e Zinedine Zidane:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, De Jong; Messi, Griezmann, Luis Suarez.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco; Bale, Benzema.