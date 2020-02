Licata-Palermo, test col Cus U17: Pergolizzi tentato dal trequartista. Le idee del tecnico rosanero

“Ancora dubbi in vista della trasferta di Licata. Pergolizzi non scopre le carte e prova due moduli, ma con una novità. Nel Palermo spunta infatti il trequartista, provato sia nello schieramento con la difesa a quattro che in quello con la difesa a tre“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando della probabile formazione in vista della prossima sfida di domenica al “Dino Liotta” contro il Licata. Il tecnico rosanero nel corso dell’amichevole di ieri pomeriggio contro l’Under 17 del Cus ha provato lo schieramento col trequartista. Una soluzione che intriga parecchio l’allenatore palermitano, viste soprattutto le ottime prove offerte da Andrea Silipo.

“Il numero 30 rosanero ha iniziato la partitella alle spalle di Ficarrotta (che ha spesso scambiato posizione col fantasista classe 2001) e Floriano, in una formazione sperimentale che vedeva il rientrante Ferrante nel ruolo di terzino sinistro. È quello il vero buco da colmare per Pergolizzi, che dovrà fare a meno di Vaccaro domenica, sebbene il recupero del tornante stia procedendo senza intoppi“, si legge.

In difesa, oltre al problema terzino sinistro, ruolo che con tutta probabilità verrà ricoperto d Crivello, pochi dubbi. Doda a destra, con Lancini e Peretti al centro. In mediana difficile che Pergolizzi cambi qualcosa con Martin favorito su Mauri nel ruolo di play e Langella e Martinelli ai suoi fianchi. In attacco Sforzini rimane in vantaggio su Lucca e Ricciardo, con tutti e tre gli attaccanti rosanero che ieri hanno trovato la via della rete.