Licata-Palermo, rivoluzione Pergolizzi: rosanero versione under, Silipo e Lucca dal 1′. La probabile formazione

“Il calendario offre oggi al Palermo la possibilità di aumentare il vantaggio sul Savoia. Per un dato chiaro, anzi oggettivo: il Football Club Messina che ospita i campani è più forte del Licata“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia analizzando la sfida a distanza tra Palermo e Savoia per la corsa alla promozione in Serie C. I rosanero alle 15 affronteranno il Licata, mentre i campani, allo stesso orario, se la vedranno contro l’FC Messina. Quest’ultima compagine parecchio in forma e sicuramente più temibile dei gialloblù allenati da mister Campanella.

Questo turno potrebbe quindi permettere ai ragazzi di Pergolizzi di aumentare il vantaggio sui bianchi: “A dieci giornate dal termine anche un solo punto di vantaggio in più può essere decisivo e c’è da difendere l’imbattibilità in campo esterno. Dunque, possiamo definire questo snodo di Licata quasi cruciale nella lotta per la promozione. Snodo che Pergolizzi sembra volere affrontare con cinque «under» nella formazione iniziale. Insomma, con una squadra nuova e molto giovane“.

Il tecnico rosanero ha scelto nuovamente il 4-3-3 ma con tanti cambi rispetto alla sfida di sette giorni fa contro il Biancavilla. Tra i pali ci sarà Pelagotti; in difesa al centro rientra Lancini che farà coppia con Peretti, mentre sulle corsi agiranno Doda e Crivello; in mediana un turno di riposo per Martin che verrà sostituto da Mauri, con ai suoi fianchi Langella e Martinelli; grandi sorprese, infine, in avanti con Pergolizzi che sembra intenzionato a lanciare dal 1′ Silipo e Lucca con Floriano a completare il tridente.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Peretti, Lancini, Crivello; Langella, Mauri, Martinelli; Silipo, Lucca, Floriano.

In panchina: Fallani, Accardi, Ambro, Martin, Ricciardo, Ficarrotta, Sforzini, Kraja, Felici.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.