Licata-Palermo, previsto esodo dei tifosi rosanero: gialloblu pronti ad ampliare il settore ospiti. Il comunicato

Il Licata si prepara ad accogliere il Palermo.

In occasione della venticinquesima giornata del Girone I del campionato di Serie D, la squadra di Rosario Pergolizzi approderà allo Stadio “Dino Liotta”, dove si prevede un esodo non indifferente dei supporter rosanero: il settore ospiti dell’impianto può ospitare 400 tifosi, ma in virtù delle continue richieste e della numerosa vendita di tagliandi, il club gialloblu ha comunicato, attraverso una nota ufficiale sulla propria pagina ‘Facebook’, di essere pronto ad ampliare lo spazio riservato alla tifoseria ospite.

Licata-Palermo, biglietti in vendita: info, dettagli e prezzi

Di seguito, il comunicato in questione.

“A.s.d Licata Calcio comunica agli amici palermitani che i biglietti per gli ospiti sono al momento 400.

Altresì, si fa presente che qualora andassero subito venduti tutti la società metterà a disposizione degli ospiti immediatamente degli altri tagliandi in numero compatibile con la capienza massima dell’impianto e dei tagliandi già venduti a quel momento (potenzialmente abbastanza per soddisfare tutte, o quasi, le richieste).

Viste le numerose richieste di informazioni pervenute, si comunica che i tagliandi per il settore ospiti non sono acquistabili online ma esclusivamente presso il Bar RosaNero sito in Palermo Piazzetta Porta Reale, 6 Tel. 0916164229″.