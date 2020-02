Licata-Palermo, Pergolizzi opta per il 4-3-3: Silipo verso una maglia da titolare. La probabile formazione rosanero

“Crivello torna a fare il terzino e al centro è ballottaggio per l’ultima maglia“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della sfida di domani pomeriggio alle 15 allo stadio “Dino Liotta” contro il Licata. La formazione di Pergolizzi va a caccia della sesta vittoria consecutiva, dall’altra parte gli uomini di mister Campanella hanno voglia di riscattarsi dopo la pesante sconfitta rimediata in trasferta contro il Savoia. I rosanero dovranno però fare a meno di Francesco Vaccaro, infortunatosi nel corso dell’ultima gara contro il Biancavilla.

L’assenza del terzino mancino ex Team Altamura costringe il tecnico palermitano a ridisegnare il pacchetto arretrato che dovrebbe vedere Doda a destra, con al centro Peretti e Lancini, pronto a rientrare dopo aver scontato un turno di squalifica, e Crivello a sinistra. A centrocampo Mauri stuzzica le fantasie di Pergolizzi ma alla fine la scelta dovrebbe ricadere su Martin nel ruolo di play davanti alla difesa, con ai suoi fianchi Langella e Martinelli.

La sorpresa potrebbe arrivare in avanti con Andrea Silipo che potrebbe ottenere la sua prima maglia da titolare, permettendo così a Felici di riposare per un turno. Oltre al giovane classe 2001 della Roma in avanti ci saranno Sforzini, in netto vantaggio sui compagni di reparto Ricciardo e Lucca, e Floriano.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Peretti, Lancini, Crivello; Langella, Martin, Martinelli; Silipo, Sforzini, Floriano.