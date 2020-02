Licata-Palermo, Pergolizzi delinea il 4-3-3: Vaccaro ko, ipotesi Crivello terzino? Le possibili soluzioni

Pergolizzi a Licata gioca in attacco

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre così analizzando le prove di formazione attuate in allenamento dal tecnico del Palermo in vista della trasferta contro il Licata, in programma domenica alle 15.00. L’allenatore rosanero dovrà fare i conti con l’assenza di Francesco Vaccaro, che nella scorsa giornata ha rimediato un’elongazione dell’ileopsoas sinistro. Un infortunio che lo terrà ai box per circa due settimane. Il forfait del terzino porterà ad un ridisegnamento del reparto arretrato.

“Ieri al “Tenente Onorato” di Boccadifalco – si legge tra le righe del noto quotidiano – sono iniziate le prove in vista del match in programma domenica contro i gialloblù. Pergolizzi, costretto a rinunciare sull’out sinistro all’infortunato Vaccaro, nella seconda delle sedute giornaliere ha disegnato le formazioni con il 4-3-3 schierando in difesa sul binario mancino da una parte Crivello (in una linea con Felici nell’inedito ruolo di terzino destro) e dall’altra Ferrante, tornato in gruppo dopo circa 20 giorni di stop causa una distorsione alla caviglia destra. Sulla corsia opposta ha agito Doda con Accardi e Peretti centrali“.

