Licata-Palermo, in mille al seguito dei rosanero: tifosi pronti all’esodo. I dettagli

“Un esodo per spingere il Palermo nella rincorsa alla Serie C“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei tifosi rosanero che seguiranno la squadra nella trasferta di domenica contro il Licata. La formazione di Pergolizzi va a caccia del sesto successo consecutivo per cercare di mantenere la striscia positiva e non permettere al Savoia di avvicinarsi in classifica, con le due squadre attualmente a sette punti di distanza.

I supporter del Palermo hanno intenzione di accompagnare la squadra verso il raggiungimento della Serie C ed in pochissimo tempo hanno esaurito i biglietti riservati al settore ospiti (400 tagliandi) dello stadio “Dino Liotta” di Licata, a tal punto da spingere il club ad aumentare le zone dell’impianto dedicate ai tifosi palermitani: “In totale saranno mille i posti riservati ai palermitani per la sfida di domenica, che vede la tifoseria organizzata in fermento già da giorni per preparare la trasferta in pullman“, si legge.

Anche i tifosi licatesi sono in fermento e al “Liotta” si attende quindi il tutto esaurito per l’arrivo della formazione rosanero: “Dai quasi quattromila presenti nella gara d’esordio a Marsala fino ai mille giunti a Ragusa per il match contro il Marina di Ragusa, primo confronto in tutta la storia tra le due squadre. Anche a Licata si dovrebbe raggiungere il migliaio di tifosi provenienti da Palermo, confermando un trend positivo per quanto riguarda la presenza dei sostenitori rosanero nelle trasferte in terra siciliana“, conclude il quotidiano.