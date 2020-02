Licata-Palermo, giornata di festa al “Dino Liotta”: stadio tutto esaurito. I gialloblù accolgono i rosanero, iniziative e promozioni

“Stadio tutto esaurito. Ma anche iniziative e promozioni per i tifosi palermitani che seguiranno la squadra rosanero in trasferta. Eccola la cornice per il derby Licata-Palermo che si giocherà alle 15 al Dino Liotta“.

Apre così l’edizione odierna de La Repubblica parlando della sfida di questo pomeriggio tra Licata e Palermo. I rosanero vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva, dall’altra parte i gialloblù proveranno a riscattarsi dopo il pesante ko della scorsa settimana contro il Savoia. La squadra di Pergolizzi “sa bene che quella di oggi è una tappa fondamentale nel cammino verso la promozione. A dieci giornate dalla fine e a tre dallo scontro diretto contro i campani ogni appuntamento diventa preziosissimo e il valore dei punti quasi raddoppiato“, si legge.

Al “Dino Liotta” sono attesi circa mille supporter rosanero che cercheranno di aiutare gli uomini di Pergolizzi a conquistare il successo, sperando anche in un passo falso del Savoia, impegnato sul campo dell’FC Messina. Da un lato i tifosi gialloblù che riempiranno l’impianto di sciarpe e bandiere; dall’altra parte “per i palermitani, oltre all’iniziativa dei carciofi licatesi regalati ai tifosi rosanero da Ni Carusi, in via Palma dalle 10 alle 12, ci sono ristoratori che hanno pensato ad alcune promozioni: per esempio Fauzzeria, in corso Vittorio Emanuele 96, ha preparato un menù rosanero con fauzza, classica pizza licatese con pomodoro datterino, acciughe salate, ragusano, olive nere, olio, basilico e origano, muffuletto arrotolato con filetti di tonno all’olio d’oliva, ragusano, fior di latte, olive nere e acciughe salate, coppo fritto, bibita e dolce a 9,90 euro“, conclude il quotidiano.