Licata-Palermo, festa sugli spalti del “Dino Liotta”: la giornata dei tifosi rosanero e il boato per il gol dell’FC Messina

“Per un attimo hanno pensato che quella di Licata fosse la prima «gita» andata di traverso, ma i tifosi del Palermo hanno avuto di che esultare anche sugli spalti del «Dino Liotta»“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei mille supporter rosanero che hanno assistito dagli spalti al match di ieri pomeriggio tra il Licata e la compagine allenata da Rosario Pergolizzi. Un match che ha visto trionfare per 2-0 i padroni di casa in virtù delle reti di Daniello e Convitto, ma alla fine è andata bene, col Palermo che ha mantenuto il distacco di sette punti sul Savoia, sconfitto per 1-0 dall’FC Messina.

Quando è arrivata la notizia del vantaggio dei peloritani contro i bianchi allo stadio c’è stato un vero e proprio boato. Un’esultanza arrivata da parte di ambedue le tifoserie: “Alla fine, Licata-Palermo è stata una festa sugli spalti e sul campo non ci sono stati regali, come era prevedibile che fosse“, si legge. Applausi per tutti, nonostante il risultato non faccia sorridere i rosanero che in caso di vittoria si sarebbero portati a +10 sul Savoia.

“Nessuna animosità tra le due tifoserie, anzi. I sostenitori del Palermo, durante la partita, hanno anche esposto uno striscione di solidarietà nei confronti della famiglia del bambino morto in un incidente durante il Carnevale di Sciacca: «Un Carnevale di grande dolore, la Sicilia piange Salvatore». Un gesto a cui sono seguiti gli applausi dei circa seimila presenti, incluse le persone che hanno seguito la partita dai balconi dei palazzi che circondano lo stadio licatese“, si legge.

I tifosi rosanero tornano a casa col sorriso dopo una giornata di sport, amicizia e divertimento. Scambi di sciarpe, abbracci e saluti, il clima che si è rispirato al “Dino Liotta” è stato da altri tempi: “I tre punti non sono arrivati, ma anche stavolta la gita fuori porta è stata piacevole. E il Savoia resta inchiodato a sette punti di distanza, che è la sola cosa che conta“, conclude il quotidiano.