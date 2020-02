Licata-Palermo, difesa bunker in trasferta: i numeri e le statistiche dei rosanero

“La miglior difesa da trasferta del girone vuole riscattarsi dopo i «buchi» di Cittanova, presentandosi a Licata con una certezza: mai il Palermo in questa stagione ha subito reti lontano dal «Barbera» per due partite consecutive“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia soffermandosi sui numeri della retroguardia rosanero. Domenica pomeriggio la formazione di Pergolizzi sfiderà al “Dino Liotta” il Licata di mister Campanella, attualmente settimo in classifica con 38 punti. Il Palermo vanta la miglior difesa esterna e solamente nell’ultimo match lontano dal “Barbera“, contro la Cittanovese, ha incassato due gol nella stessa gara.

“Piccoli scricchiolii da archiviare a Licata, dove il Palermo proverà quantomeno a confermare un dato che dura sin dall’inizio della stagione: mai due trasferte di fila con una rete concessa agli avversari. Dopo la sfida di Biancavilla, infatti, gli uomini di Pergolizzi riuscirono a non subire reti nelle gare disputate a Nola, Palmi, Mugnano e Castrovillari, prima dello scivolone in Irpinia contro il San Tommaso“, si legge.

Il rendimento del Palermo in trasferta è stato quasi perfetto: nove vittorie, due pareggi e zero sconfitte (29 punti), con quindici reti realizzate e soltanto quattro subite. Le statistiche addirittura dicono che se i rosanero avessero giocato solo le partite in trasferta avrebbero più punti di ben sei squadre del campionato: “Per di più con una difesa di ferro, a dispetto di quanto accaduto nell’ultima sfida disputata lontano da casa. Anche per questo motivo, i rosa proveranno a mantenere inviolata la propria porta a Licata“, conclude il quotidiano.