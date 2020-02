Licata-Palermo, biglietti in vendita: info, dettagli e prezzi

Sono in vendita i biglietti per Licata-Palermo, gara valida per l’ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, in programma domenica 23 marzo alle ore 15.00 allo Stadio “Dino Liotta”.

“La società A.S.D. Licata Calcio rende noto che i sostenitori del Palermo Calcio potranno acquistare i 400 biglietti messi a disposizione dalla società presso il punto vendita autorizzato Postoriservato.it di Palermo: BAR ROSANERO Piazzetta Porta Reale, 6. Il costo del biglietto, nel settore ospiti, è di 10 euro. Per l’occasione sarà indetta la giornata gialloblu, dunque sono sospesi abbonamenti ed ingressi di favore.

TRIBUNA VIP 20€

TRIBUNA 15€

GRADINATA 10€

CURVA 10€ RIDOTTO 5€

SETTORE OSPITI 10€

UNDER 12 GRATIS.

LICATA: CENTRP COMMERCIALE IL PORTO- CAFFÈ DEL PORTO.

RAVANUSA: IBLEA EUROPE VIAGGI- CORSO DELLA REPUBBLICA 173.

PALMA DI MONTECHIARO: BAR DEL CORSO – CORDO ODIERNA 159

CAMICATTÌ: CENTRO DEL PESCERE – VIA SFORZA 9″.