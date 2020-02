Licata-Palermo, abbondanza in avanti: Ricciardo verso la panchina, Sforzini in pole

“Prima l’astinenza, poi l’infortunio e infine l’influenza. Ricciardo vuole riprendersi il Palermo, o almeno ci prova, ma anche la sfortuna si è accanita sul centravanti rosanero“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle condizioni dell’attaccante rosanero Giovanni Ricciardo. L’ex Cesena non è ancora al top della condizione e contro il Licata dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. L’infortunio subito nel corso della gara interna col Roccella è ormai clinicamente superato, adesso Ricciardo vuole tornare a segnare, col gol che manca dallo scorso 15 dicembre contro il Castrovillari.

“Gli allenamenti delle ultime due settimane, purtroppo, non giocano molto a favore di Ricciardo. Non ha ancora svolto una partitella intera e anche in vista della seduta odierna potrebbe essere impiegato a mezzo servizio, chiaro segnale di come il centravanti non abbia ancora i novanta minuti nelle gambe. D’altronde, l’ultima partita giocata (seppur per pochi minuti) risale a un mese fa e per quanto abbia recuperato dalla lesione alla coscia, bisogna ancora carburare per trovare la migliore condizione possibile“, si legge.

Pergolizzi può contare su Sforzini e Lucca, entrambi in ottima condizione sia mentale che fisica. Il primo ha realizzato i gol decisivi contro Marina di Ragusa ed FC Messina, il secondo è andato in rete all’esordio contro il Biancavilla domenica scorsa al “Barbera“. Pergolizzi ha quindi il tempo ed i sostituti per far sì che Ricciardo torni in campo gradualmente. Il bomber rosanero scalpita, ma contro il Licata partirà nuovamente dalla panchina.