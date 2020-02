Licata-Palermo 2-0: le pagelle dei quotidiani. Lancini e Floriano in giornata no. Si salvano Pelagotti e Crivello

Passo falso.

Il Palermo non riesce a centrare la sesta vittoria consecutiva in campionato al “Dino Liotta” contro il Licata. La formazione di Pergolizzi è stata superata con un netto due a zero dai padroni di casa che hanno ampiamente meritato di fare bottino pieno. Dopo un buon avvio i rosanero non sono più riusciti a rendersi pericolosi, soprattutto dopo il bel gol del vantaggio siglato da Daniello all’11’. Nell’ultima mezzora di gara il Palermo prova a reagire ma, complice un intervento errato di Lancini, incassa la rete del definitivo 2-0 con un preciso pallonetto di Convitto al minuto 80. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 6; M. Doda 6, Peretti 6 (14’ st Lucca 6), Lancini 5, Crivello 6; Langella 5,5, Mauri 5,5, Martinelli 5,5; Silipo 5,5 (22’ st Felici 6), Ficarrotta 5,5, Floriano 5 (47’ st Ambro sv).

In panchina: Fallani, Accardi, Martin, Ricciardo, Sforzini, Kraja.

Allenatore: Pergolizzi 5,5.

Corriere dello Sport

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 5,5; M. Doda 5, Peretti 6 (14’ st Lucca 6), Lancini 4,5, Crivello 5,5; Langella 5,5, Mauri 5, Martinelli 5,5; Silipo 5,5 (22’ st Felici 5,5), Ficarrotta 4,5, Floriano 5 (47’ st Ambro sv).

In panchina: Fallani, Accardi, Martin, Ricciardo, Sforzini, Kraja.

Allenatore: Pergolizzi 5.

Arbitro: Crezzini di Siena 6.

Giornale di Sicilia

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 6,5; M. Doda 5,5, Peretti 6 (14’ st Lucca 6), Lancini 5,5, Crivello 5,5; Langella 6, Mauri 5,5, Martinelli 5,5; Silipo 5,5 (22’ st Felici 5,5), Ficarrotta 5,5, Floriano 5,5 (47’ st Ambro sv).

In panchina: Fallani, Accardi, Martin, Ricciardo, Sforzini, Kraja.

Allenatore: Pergolizzi 5,5.

Arbitro: Crezzini di Siena 6.

